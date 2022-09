Küffner : "Pour ma mère, le rugby n'était qu'un sport d'abrutis ne servant à rien"

04:35

Giovanni Habel Küffner est le nouveau 3e ligne du Stade Français, d'origine néo-zélandaise, samoane et allemande, avec un prénom à consonnance italienne et une vie française après être issue de la filière JIFF : une vraie "salade de fruits" selon ses dires. Il est l'invité de Poulain Raffûte, à écouter en podcast cette semaine, pour évoquer ses origines et ses débuts dans le rugby.