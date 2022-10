VIDÉO - Des Mauls et Débats : "Les Rochelais plus rassurants qu'inquiétants"

24:24

Au programme de Des Mauls et Débats retrouvez l'enseignement sur La Rochelle mise en difficulté mais rassurante par sa capacité à réagir. Clermont prétend-il de nouveau au titre ? Coup de cœur pour Bayonne et Toulon, et le prono concerne la dernière rencontre entre Montpellier et Toulouse. Musique : Buffalos - Zebros. Par Baptiste BARBAT.