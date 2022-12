DMDB : "Jack Willis est un soleil, on a l'impression qu'il est à Toulouse depuis 6 mois"

VIDÉO - Des Mauls et Débats : "Jack Willis est un soleil, on a l'impression qu'il est à Toulouse depuis 6 mois"

01:59

DMDB - Le coup de cœur de Des Mauls et Débats revient à Jack Willis, la recrue toulousaine, véritable personnage, semble déjà parfaitement intégrée sur le terrain et dans la vie de groupe. Un coup de cœur qu'on étend à son frère Tom, pour qui on peut faire le même constat à Bordeaux. Musique : Zebros - Buffalos