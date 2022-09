Autant de concurrence derrière, un souci pour Toulouse ? "Si ça permet aux joueurs d’être agacés…"

08:08

TOP 14 - Melvyn Jaminet, Thomas Ramos, Ange Capuozzo... ça se bouscule à l'arrière au sein du Stade Toulousain. Plus globalement, toute la ligne de trois-quarts du club de la Ville Rose peut proposer de sacrés dilemmes à Ugo Mola et son staff. Imanol Harinordoquy, Jérémy Fadat et Arnaud Beurdeley évoquent cette problématique pour le leader du championnat dans Arrêt Buffet. [Prés. : Olivier Canton]