VIDÉO - TOP 14 - Osmose entre jeunes et anciens, confiance : les secrets de la formation du Racing

05:32

TOP 14 - Purs produits de la formation du Racing, Antoine Gibert et Boris Palu reviennent pour Poulain Raffûte sur le succès de l'intégration des jeunes dans l'effectif ciel et blanc. Pour eux, c'est le fruit d'une osmose parfaite entre les anciens et la jeune génération. Ils racontent leurs liens avec les Trinh-Duc, Dulin, Talès... qui ont su les recadrer quand ils en avaient besoin.