Mignoni-Azéma, ça peut marcher ? "Je ne crois pas à la cohabitation de deux mâles alpha"

TOP 14 - Le RC Toulon aura deux entraîneurs à sa tête la saison prochaine : Pierre Mignoni et Franck Azéma. Le pouvoir bicéphale… Imanol Harinordoquy n’y croit pas. L’ancien joueur du XV de France pense que ça va tendre à un passage de relais. Marc Duzan et Simon Valzer, journalistes au Midi Olympique, sont aussi sceptiques. Extrait d’Arrêt Buffet, présenté par H. Hiault et monté par S. Farvacque.