"Je ne suis pas sûr qu'ils sachent comment jouer le maintien" : mais que se passe-t-il au RCT ?

560 vues | 03:36

TOP 14 - Dernier du championnat, le RCT ne compte que 4 victoires depuis le début de saison. Entre les blessures, le changement d'entraîneur et la fracture qui semble se créer entre le président et les joueurs, que se passe-t-il à Toulon ? De champion d'Europe au maintien, Imanol Harinordoquy, Simon Valzer, Arnaud Beurdeley et Hadrien Hiault reviennent sur le cas toulonnais dans Arrêt Buffet.