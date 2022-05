DMDB - Le prono : "Jalibert ne devra pas trop en faire, il devra rester concentré sur son match !"

05:15

DES MAULS ET DEBATS - Ce dimanche soir se tiendra le choc entre Bordeaux-Bègles et le Rugby club toulonnais. Avec Matthieu Jalibert dans ses rangs, l'UBB compte bien stopper la progression de Varois actuellement irrésistibles. Et, par la même occasion, récupérer la première place du Top 14. Voici les pronos de nos journalistes !