Des Mauls et Débats : Perpignan remporte la bataille des promus

TOP 14 - L'Usap fait le coup en terre basque et remporte une bataille précieuse dans la course au maintien même si la guerre reste encore longue. On se demande si le Racing a rassuré. Après avoir battu timidement l'ASM les Franciliens se relancent, suffisant pour nous convaincre ? Coup de cœur pour l'UBB seule en tête, et coup de gueule contre la fin de match entre Castres et Paris.