Top 14 - DMDB - Le prono : "Le Stade rochelais veut gagner en 30 minutes"

VIDÉO - Top 14 - Des Mauls et Débats - Le prono : "Le Stade rochelais veut gagner en 30 minutes"

3 vues | 04:24

TOP 14 - DES MAULS ET DÉBATS - Juste avant la rencontre de ce dimanche soir entre le Stade français et le Stade Rochelais, on pronostique le résultat du match. Avantage à la puissance Rochelaise, combinée à la densité de son banc.