Des Mauls et Débats : Toulon retrouve-t-il de sa grandeur ?

03:20

DMDB - Toulon retrouve-t-il sa grandeur ? C'était la question de Des Mauls et Débats ce week-end, et le constat revient régulièrement du côté de la rade. Portée par des individualités de très haut niveau, comme Gigashvili, Isa, Ollivon, Serin... Ce week-end, l'équipe reste inconstante, et le plus dur sera peut-être de se qualifier. Musique : Buffalos - Zebros.