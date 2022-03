VIDÉO - Top 14 - Des Mauls et Débats : faut-il mettre les internationaux au repos ?

06:35

TOP 14 - C'est la question qui fâche de Des Mauls et Débats ce dimanche, en voyant par exemple Cameron Woki et Gabin Villière sortir épuisés de leur rencontre respective. Si bien qu'on est en droit de s'inquiéter pour leur santé. Alors est-il nécessaire de ménager les chelemards ? Les avis sont partagés et rassurants.