VIDÉO - Top 14 - Des Mauls et Débats : "Admiratif d'Antoine Hastoy" (La Rochelle)

04:01

TOP 14 - En ouverture de Des Mauls et Débats, nous analysons le choc des champions entre La Rochelle et Montpellier. Hastoy, Alldritt, la prépa des écourtés des Montpelliérains, on vous dit tout. Par Baptiste BARBAT.