Course au Top 6 : le prono de nos journalistes dans DMDB !

VIDÉO - Top 14 - Course au Top 6 : le prono de DMDB

04:57

TOP 14 - Pas de match dimanche soir dernier, donc Des Mauls et Débats se projette sur le week-end qui approche. 6 équipes sont encore en course pour obtenir les 3 derniers billets pour la phase-finale. Ça se jouera en partie entre Lyon-La Rochelle et Racing-Toulon. Voici l'avis de nos journalistes.