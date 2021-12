Cocagi, Lucu, Beheregaray... Le XV de la semaine par Midi Olympique avec Foodspring

4 186 vues | 01:10

TOP 14 - Découvrez le XV de la semaine concocté par le Midi Olympique avec Foodspring. Au menu, un Palois et un Toulonnais qui ont fait match nul, et les vainqueurs du week-end : Bordélo-Béglais, Montpelliérains, Castrais, Clermontois, Lyonnais et Parisiens.