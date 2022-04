VIDÉO - Top 14 - Accrochage Urios-O'Gara : "On sait que Ronan O'Gara a tendance à faire beaucoup de bruit"

04:13

TOP 14 - Après avoir débriefé la course aux top 6, Des Mauls et Débats s'interrogeait ce dimanche sur l'altercation entre les managers Bordelais et Rochelais. Que penser de ces images, sont-elles drôles, agaçantes, déplorables ?