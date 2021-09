Armitage sur l’avenir du BO : "On a tout laissé sur le terrain, c’est à eux d’agir maintenant"

VIDÉO - Steffon Armitage sur l’avenir du Biarritz Olympique : "On a tout laissé sur le terrain, c’est à eux d’agir maintenant"

1 494 vues | 05:16

TOP 14 - Invité dans Poulain Raffûte, Steffon Armitage évoque l’avenir du Biarritz Olympique, dont il est capitaine. Selon l’international anglais, les joueurs ont fait leur part du travail en ramenant leur club dans l’élite et c’est maintenant en coulisse qu’il faut agir pour sa pérennité. "On mérite beaucoup mieux" estime-t-il, citant notamment une "petite salle de muscu" et un "toit qui coule".