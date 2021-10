Guitoune: "Quand je me blesse, je sais que je vais rater une énorme fin de saison avec Toulouse"

VIDÉO - Sofiane Guitoune: "Quand je me blesse au genou, je sais que je vais rater une énorme fin de saison avec Toulouse"

197 vues | 02:44

Jeudi, Sofiane Guitoune sera l'invité de Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley dans Poulain Raffûte, émission à écouter en intégralité en podcast. Le centre toulousain, blessé depuis six mois au genou, raconte son long chemin pour revenir à l'entraînement, après avoir manqué une fin de saison en feu d'artifices avec Toulouse, champion de France et d'Europe la saison dernière.