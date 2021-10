"Qu'on le veuille ou non, le meilleur rapport qualité-prix de ce début de saison, c'est Brive"

2 443 vues | 05:08

TOP 14 - Regardez bien le classement du championnat de France après six journées : vous remarquerez que Toulouse est solidement ancré en tête, que Bordeaux, Lyon et le Racing ne sont pas très loin et que de gros clubs ne sont pas encore dans les six. Au milieu de tout ça, Brive est dans le Top 5. Et le club corrézien, plus petit budget du Top 14 (15M €), surprend agréablement Jean-Baptiste Lafond.