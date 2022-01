Mourad de Toulon : "Et dire que Castres est 3e du Top 14 avec un goal-average négatif..."

940 vues | 06:02

Le Castres Olympique sur la troisième marche du podium en Top 14, la sortie médiatique du président du RCT Bernard Lemaître sur Etzebeth et Isa, les matchs reportés en Top 14 à cause du Covid et la probable arrivée de Yannick Bru à Montpellier, voilà ce qui a inspiré "Mourad de Toulon" cette semaine. Sous oublier un immense coup de chapeau à Christophe Urios et l'Union Bordeaux-Bègles...