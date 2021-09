"Collazo a dit qu'il avait changé, mais ce sont les résultats qui doivent changer à Toulon"

1 951 vues | 04:40

TOP 14 - Le RCT s'est encore incliné le week-end dernier à Perpignan. Et ça, "Mourad de Toulon" ne le supporte plus... Tout comme il n'accepte pas les injures proférées au Bordelais Mathieu Jalibert lors de la rencontre entre Castres et l'UBB. Il met d'ailleurs en garde contre certaines dérives du public dans les stades de rugby...