Tauleigne, rugbyman et… "streamer" : "Je partage des choses avec des gens qui ne me connaissent pas"

VIDÉO - Marco Tauleigne, rugbyman international et… "streamer" : "Je partage des choses avec des gens qui ne me connaissent pas"

POULAIN RAFFÛTE - Marco Tauleigne, invité de l’émission qui sera disponible en intégralité en podcast ce jeudi 28 octobre, a le matériel qu’il faut pour y participer à distance. Et pour cause : le rugbyman international français, qui s'est engagé cet été avec le MHR, est aussi "streamer". Tauleigne (28 ans) explique dans cet extrait en quoi cela consiste et ce que cela lui apporte.