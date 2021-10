Tauleigne reste ambitieux avec le MHR… a minima : "Ma philosophie est qu’on est toujours récompensé"

4 vues | 03:32

POULAIN RAFFÛTE - Marco Tauleigne semble très loin du XV de France. Pourtant, il en était un élément prometteur il y a trois ans et demi. Invité de Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley dans le podcast publié jeudi 28 octobre, le troisième ligne du MHR fait le point sur sa carrière, qui a pris une mauvaise direction à la suite de blessures, et sur son envie d’"inverser la tendance". En club d’abord.