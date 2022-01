Machenaud sur le manque de ferveur à Paris: "Personne ne savait ce qu'était le bouclier de Brennus"

356 vues | 04:29

Champion de France avec le Racing 92 en 2016, Maxime Machenaud se souvient de la modeste ferveur ressentie à Paris et sa banlieue ouest lors de la victoire du club francilien en Top 14 et du peu d'intérêt donné au Bouclier de Brennus. Le demi de mêlée en parle dans Poulain Raffûte, émission à écouter en intégralité en podcast les mercredis, au mircro de Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley.