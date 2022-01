Machenaud : "Lorenzetti sait quand il faut gueuler et quand les joueurs ont besoin de soutien"

152 vues | 02:58

Invité de Poulain Raffûte mi-janvier, Maxime Machenaud est revenu sur ses 10 ans passés au Racing 92 et auprès de Jacky Lorenzetti, son président charismatique qui a forgé cette équipe depuis plusieurs années et qui a une image forte de père et non de père fouettard. Cette émission est à retrouver en intégralité en podcast sur toutes les plates-formes d'écoutes.