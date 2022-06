Le match Lafond-Boudjellal - Racing-Toulon, malheur au vaincu? "Les Racingmen ont très peur"

06:38

TOP 14 - Deuxième partie du "match dans le match" entre Jean-Baptiste Lafond et Mourad Boudjellal avant la rencontre décisive pour les phases finales entre le Racing 92 et le RC Toulon lors de la 26e et dernière journée du championnat. Après avoir parlé de la mêlée, les deux chroniqueurs reviennent sur les clés de ce match, en essayant de se convaincre que leur équipe de coeur parviendra à gagner.