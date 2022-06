VIDÉO - Lafond : "Pour la Rochelle et le Racing, c'est claquettes, lunettes, serviettes... et rideau"

04:54

TOP 14 - Les matches de barrage ont enfin livré leur verdict. Un verdict pas si surprenant pour Jean-Baptiste Lafond, qui voit l'UBB et Toulouse se retrouver en finale du championnat de France, au détriment de Castres et Montpellier. Et surtout de La Rochelle et du Racing, qui tirent un trait différent sur leur saison mais avec un but similaire : penser à la saison suivante dans quelques semaines.