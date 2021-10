Lafond: "Jalibert et Jaminet sur le marché : un petit coup de "Jaja" pour deux gros poissons

2 649 vues | 03:17

TOP 14 - Ça s'anime grave sur le marché des transferts. Les cibles les plus prisées ? Melvyn Jaminet, arrière de Perpignan et néo-international français, et Matthieu Jalibert, le couteau suisse tricolore de Bordeaux-Bègles. Deux pépites que Jean-Baptiste Lafond voit atterrir respectivement à Toulouse et au Racing. Pourquoi? Parce que la loi du marché est impitoyable. (Réalisation: Sébastien Petit)