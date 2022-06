Bayonne revient comme un boomerang : "Bru, c'est la grande classe"

04:48

TOP 14 - Au milieu de la joie des qualifiés pour les phases finales du championnat de France, logiques et implacables, celle de Bayonne. Les Bayonnais ont validé leur billet pour remonter dans l'élite après un an de purgatoire dans le championnat de Pro D2. Une remontée que ne peut que saluer notre chroniqueur Jean-Baptiste Lafond, petit-fils de Bayonnais ému pour l'Aviron et surtout Yannick Bru.