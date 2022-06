Lafond : "Chirac, c'était 3 minutes douche comprise, Montpellier, c'était 6 minutes sans la douche"

06:22

LAFOND DEGAINE - Pour la dernière de la saison, Jean-Baptiste Lafond a tenu à rendre un vibrant hommage aux Montpélliérains, champions de France pour la première fois de leur histoire, vainqueurs 29-10 en finale de Top 14 face à Castres vendredi dernier, et surtout à Philippe Saint-André et Mohed Altrad, les deux hommes forts du MHR sans qui rien n'aurait été possible.