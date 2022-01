Lafond: "Beaucoup d'essais mais encore beaucoup d'escrocs dans ce championnat..."

5 198 vues | 04:34

Le championnat en 2022 a repris sur les mêmes bases qu'en 2021, avec du spectacle et des essais, au plus grand bonheur de Jean-Baptiste Lafond. Mais avec une défaite sur le fil du Racing 92 sur le terrain de Lyon, au grand désarroi de notre chroniqueur. La faute selon lui à Finn Russell, qui fait partie des ouvreurs du Top 14 qui ne sont pas ou plus vraiment à leur place... (Réal: Seb.Petit)