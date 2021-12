Dubié et le déclic Urios : "Je voulais arrêter le rugby et son discours m’a galvanisé"

VIDÉO - Jean-Baptiste Dubié et le déclic Urios à l'UBB : "Je voulais arrêter le rugby et son discours m’a galvanisé"

575 vues | 03:21

TOP 14 - L'UBB et Jean-Baptiste Dubié sont installés dans le fauteuil de leader après 12 journées. Le trois-quarts bordelo-béglais est l’invité de Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley cette semaine. Il explique l’impact de l’arrivée de Christophe Urios, en 2019, pour l’ensemble du collectif girondin... et plus particulièrement pour lui. Extrait du podcast, disponible mercredi. [Réal. S. Farvacque]