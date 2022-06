VIDÉO - DMDB l'émission : le secret du C.O, le MHR étouffe l'UBB

20:14

DMDB - Au programme de votre émission dominicale, on revient sur la victoire du MHR avec une intensité défensive rare, face à un UBB qui n'a pas pu exister. On vous raconte le Castres Olympique depuis l'intérieur grâce à Nicolas Zanardi, journaliste en inside avec les Tarnais. Coup de cœur pour Philippe Saint André, coup de gueule contre les critiques visant Romain Ntamack et le dernier prono de l