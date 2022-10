VIDÉO - Des Mauls et Débats : début des doublons, débuts des surprises

42:42

Au menu de votre émission dominicale, on revient sur l'énorme victoire paloise à Deflandre, Bayonne qui enchaîne à domicile, l'Aviron a-t-il fait le plus dur ? Coup de cœur pour Max Pring, et coup de gueule contre l'harmonisation des sanctions. Le prono concerne Bordeaux-Toulon. Musique : Buffalos - Zebros ; Par Baptiste BARBAT.