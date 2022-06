Harinordoquy : "Quand Urios rappelle qu'il est le patron, c'est qu'il y a un souci"

07:30

TOP 14 - Poignées de main glaciales, piques par médias interposés et menaces de départ, malgré une qualification face au Racing, les tensions sont fortes à l'UBB entre Christophe Urios et ses internationaux avant leur demie face à Montpellier. Comment bien se préparer dans ces conditions ? Imanol Harinordoquy en débat avec des journalistes du Midol et Eurosport dans Arrêt Buffet, émission podcast.