Castets explique son départ de Toulouse : "Je ne ressentais plus cette notion de concurrence"

VIDÉO - Clément Castets (Stade Français) explique son départ de Toulouse : "Je ne ressentais plus cette notion de concurrence"

03:42

TOP 14 - Durant l’intersaison, Clément Castets est passé du Stade Toulousain, champion de France et d’Europe en titre, au Stade Français, club en reconstruction. Il explique pourquoi, dans Poulain Raffûte. L’envie d’avoir un rôle plus important au sein d’un groupe et le sentiment d’une notion de concurrence en train de s’évaporer à Toulouse ont motivé son choix. Extrait du podcast, dispo mercredi.