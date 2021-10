Broncan: "Si Castres peut finir 6e en fin de saison, je signe tout de suite"

27 vues | 02:07

En Top 14, Castres affrontera Biarritz, puis Toulouse, l'équipe à battre en ce moment : championne de France, d'Europe et leader du championnat. Après un bon début de saison, le CO est 6e et compte bien tenir ce rang jusqu'au bout, sans avoir la prétention de viser plus haut avant les phases finales, selon Pierre-Henry Broncan, coach castrais invité dans Poulain Raffûte, à écouter en podcast.