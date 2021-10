Broncan: "Il faut interdire les recrutements des jeunes avant 18 ans"

28 vues | 04:12

TOP 14 - Pour Pierre-Henry Broncan, les clubs sont les principaux acteurs pour former les joueurs de rugby en France. Aussi les grosses écuries essayent-elles de les attirer de plus en plus jeunes, mais sans que cela soit vraiment une réussite. La raison? Recruter des joueurs trop jeunes mène souvent à les perdre ensuite, selon le coach de Castres, invité dans Poulain Raffûte à écouter en podcast.