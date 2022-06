La match Lafond-Boudjellal: "Les avants du Racing sont trop maigres pour rivaliser avec Toulon"

06:31

TOP 14 - Dimanche, se joue la 26e et dernière journée. Et dans la course au Top 6 qualificative pour les phases finales, deux clubs jouent très gros : le RC Toulon (7e) face au Racing 92 (5e). Pour parler de ce choc, qui de mieux que nos chroniqueurs JB Lafond et Mourad Boudjellal pour planter le décor : le match dans le match présenté par Arnaud Beurdeley. Voici une première partie sur la mêlée.