Bru à Montpellier ? "La rumeur n’est pas complètement infondée... mais chaque chose en son temps"

25 vues | 09:52

ARRÊT BUFFET - Ce Jeudi, on parle "marché des transferts", au niveau des coaches, et non des joueurs. Alors que Christophe Urios vient de prolonger avec l’UBB, d’autres techniciens sont convoités, dont Yannick Bru (Aviron Bayonnais), qui pourrait prendre la direction de Montpellier. Imanol Harinordoquy évoque aussi l’évolution du rugby, et la longévité moindre des entraîneurs au sein des clubs.