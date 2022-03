"Toulon rappelle le Perpignan de 2013-2014… qui a fini en Pro D2"

10:18

TOP 14 - Le Biarritz Olympique (14e) reçoit le Rugby Club Toulonnais (12e), samedi (17h), lors de la 20e journée. Imanol Harinordoquy, Léo Faure, Arnaud Beurdeley et Simon Farvacque débattent de cette rencontre qui s'annonce tendue... quel club est le plus mal en point, entre un RCT en passe de perdre des cadres et un BO embarqué dans des conflits extra-sportifs ? Leurs avis, dans Arrêt Buffet.