Si Wisniewski était coach: "J'aurais la rigueur de Berbizier, l'humain de Quesada..."

POULAIN RAFFUTE - Invité de Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley cette semaine, Jonathan Wisniewski explique sa passion pour l'entraînement et sa volonté de coacher dans sa vie après joueur de haut de niveau. Quels sont ses mentors et ses références ? Le demi d'ouverture du Lou vous livre ses pensées. Cette émission est à retrouver en intégralité en podcast.