VIDEO - Lafond: "Oubliez la famille rugby, entre Covid et élections, la guerre est déclarée"

TOP 14 - La saison reprend officiellement ce week-end ! Une bonne nouvelle pour le rugby français. Mais à quoi s'attendre vraiment ? Jean-Baptiste Lafond est pourtant des plus pessimistes : entre le covid qui rôde, les matches internationaux qui vont alourdir le calendrier et la guerre qui débute à la fédération, la saison s'annonce incertaine, animée et rude pour tout le monde. (Réal: Seb.Petit)