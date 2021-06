Le Debrief : le match de Seuteni / quelle équipe pour Toulouse ?

68 vues | 03:10

TOP 14 - Avant de quitter Lille et le stade Pierre-Mauroy nos envoyés spéciaux ont analysé la deuxième demi-finale. On revient également sur la performance en deux temps de Seuteni, et on se projette vers la finale côté toulousain. Quels joueurs Ugo Mola pourra-t-il aligner ? Avec de grosses interrogations autour du numéro 10 et de la deuxième ligne.