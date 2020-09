Serin : "Je ne vais pas avoir honte de m’appuyer sur Nonu"

1 529 vues | 01:35

POULAIN RAFFÛTE – A 26 ans, Baptiste Serin se trouve entre deux générations au RCT : les jeunes prometteurs d’un côté et les plus anciens comme Sergio Parissse ou Ma’a Nonu de l’autre. Au milieu, le demi de mêlée tricolore se sent parfaitement à l’aise et il n’hésite pas à s’appuyer sur les uns et les autres pour faire avancer l’équipe. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast jeudi.