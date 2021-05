Lafond: "9 équipes dans la course au Top 6, c'est 'ascenseur pour... les favo' "

VIDÉO - Lafond: "Racing, Stade Français, Castres: la course au Top 6, un 'assenceur pour... les favo' "

TOP 14 - Le Racing 92 qui perd pour la 4e fois de suite en championnat, le Stade Français et Castres qui poussent, tout cela annonce une course pour le Top 6 d'excellente facture en cette fin de saison régulière. Toulouse et La Rochelle, eux hauts perchés, ont déjà pris rendez-vous en finale européenne avant la française. Signe que le Top 14 est décidément un championnat extrêmement relevé.