Lafond: "En perdant 2 fois contre Bayonne, Toulon ne pouvait être que le gros perdant"

TOP 14 - Clermont et le Stade Français ont été finalement les deux qualifiés pour les barrages du championnat. Si les Parisiens ont réussi un énorme tour de force en coiffant tout le monde au poteau, Toulon pourra vraiment s'en vouloir en perdant contre Castres et surtout des points précieux face à des clubs mal classés : Bayonne et Agen. Rédhibitoire selon notre chroniqueur Jean-Baptiste Lafond.