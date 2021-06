Lafond : "Une finale, c'est une question de dalle"

120 vues | 02:01

TOP 14 - Vendredi soir, la grande finale entre Toulouse et La Rochelle sera au centre de toutes les attentions pour les amoureux du rugby dans un remake de la finale de Coupe d'Europe. Jean-Baptiste Lafond n'en perdra bien sûr pas une miette et espère un beau combat, sans heurt, sans drame et avec une issue incertaine, où le vainqueur finalement sera celui qui aura le plus faim...