"Rory Kockott peut être pénible, mais c’est un grand joueur qui écoute"

TOP 14 - Invité de Poulain Raffûte, Thomas Coubezou est revenu sur le côté parfois exaspérant de Rory Kockott, souvent chambreur au sein du Castres Olympique, qui se retrouve la plupart du temps la cible privilégiée des arbitres. Pour le 3/4 centre du CO, le joueur est devenu beaucoup plus sensible aux faits qui lui sont reprochés et tend à davantage prendre sur lui.