VIDÉO - Acebes: "Avec une telle pression populaire, j'étais sûr des tirs au but entre Biarritz et Bayonne"

17 vues | 05:36

TOP 14 - Né dans le pays basque, Mathieu Acebes ne pouvait pas rater le derby entre Biarritz et Bayonne pour l'accession à l'élite. Invité dans Poulain Raffûte, à retrouver en intégralité en podcast ce jeudi, le capitaine de l'USAP avoue avoir deviné que la rencontre se jouerait aux tirs au but... sous le regard médusé et amusé de Raphaël Poulain et Olivier Canton.